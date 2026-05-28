FIFA Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yemeyen ekip İsviçre oldu.

İspanya'ya 3-0 kaybedilen 1994 Dünya Kupası son 16 turu maçının 86. dakikasından itibaren başlayan İsviçre'nin en uzun süre gol yememe serisi, 2006 Dünya Kupası'ndaki 4 maçla devam etti. Grupta Fransa ile 0-0 berabere kalıp Togo ve Güney Kore'yi 2-0 yenerek kalesini gole kapatan İsviçre, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten son 16 turu maçında Ukrayna'ya penaltılarla elendi. 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'yı 1-0 yendikleri ilk grup maçında devam eden seri, Şili'ye 1-0 kaybedilen ikinci karşılaşmanın 75. dakikasında yedikleri golle sona erdi.

İTALYA 5 MAÇ KALESİNİ KAPATTI

İtalya, bir kupada üst üste 5 maçını gol yemeden kazanan tek takım olarak dikkati çekti.

İtalyanlar, 1990'da ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda ilk turdan çeyrek finale kadar yaptıkları 5 maçta gol yemeden galibiyete ulaştı. Grupta Avusturya ve ABD'yi 1-0, Çekoslovakya'yı 2-0, 2. turda Uruguay'ı 2-0 ve son olarak da çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen "Gök Mavililer", yarı finalde normal süresi 1-1 biten maçta Arjantin'e penaltılarla 4-3 elendi.

BREZİLYA'DAN MÜTHİŞ SERİ

Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya, turnuvada üst üste maç kaybetmeme rekorunu elinde bulunduruyor.

Kupada üst üste 13 maç kaybetmeyen "Sambacılar", ayrıca art arda 11 karşılaşma kazanarak bu alanlarda liderliği kimseye bırakmadı.

Güney Amerika temsilcisi ayrıca 1970 ve 2002'de oynadığı tüm maçları kazanmasını bildi. 1970'te 6, 2002'de de 7 maç kazanan Brezilya şampiyonluğa ulaştı.

GOL SERİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Fransız Just Fontaine, Brezilyalı Jairzinho ve Uruguaylı Alcides Ghiggia, bir Dünya Kupası'nda oynadıkları tüm maçlarda gol atmayı başaran futbolcular olarak tarihe geçti.

Fontaine, 1958'de çıktığı 6 maçta 13, Jairzinho, 1970'te forma giydiği 6 maçta 7 gol, Ghiggia ise 1950'de oynadığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.

Bu arada Fontaine ve Jairzinho, arka arkaya en fazla maçta (6) gol atma rekorunu da paylaştı.