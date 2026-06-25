FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Çekya ile Meksika takımları, Mexico City Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Meksika 3-0 kazandı. Meksika'ya galibiyeti getiren golleri Mateo Chavez, Julian Quinones ve Alvaro Fidalgo kaydetti.

Bu sonucun ardından Javier Aguirre'nin öğrencileri puanını 9'a yükselterek A Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı. Çekya ise 1 puanda kalarak grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti.

OCHOA, MESSİ VE RONALDO’YU YAKALADI

Meksika’nın kalecisi Guillermo Ochoa, 78. dakikada Jose Rangel yerine dahil oldu. 41 yaşındaki kaleci, Messi ve Ronaldo’nun ardından futbol tarihinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan 3. isim oldu.