ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika-Güney Afrika maçıyla start aldı. Ev sahiplerinden Meksika, 9'da Julian Quinones ve 67'de Raul Jimenez'in attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ayrıca Güney Afrika'da 50'de Sithole ve 84'te Zwane kırmızı kart görüp 9 kişi kalırken; Meksika da 90+2'de Montes'in kızarmasıyla birlikte 10 kişiyle karşılaşmayı tamamladı.

"SU MOLASI" OLDU "REKLAM MOLASI"

Öte yandan futbol tarihinde ilk kez faaliyete geçirilen “her devrede 3’er dakikalık ara” uygulaması ise futbolseverler tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında sıcak havalarda oynanan maçlarda sıkça uygulanan şekilde su molası verildi. Ancak bu sefer basketbol maçlarındaki “TV molasına” benzer şekilde “3 dakika reklam arası” verildi. Maçın ikinci yarısında dakikalar 69’u gösterdiğinde aynı şekilde 3 dakikalık bir ara daha verildi… İki devre toplamında 90 dakikalık maçta 6 dakika su molasına gidildi, televizyonlar ise bu aralarda reklam kuşağına geçti.

MİLYONLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yeni uygulama futbolseverler tarafından hiç de hoş karşılanmadı… Sosyal medyada her milletten milyonlarca taraftar uygulamaya tepki gösterirken, yorumların bazıları şöyle oldu:

- "En kötü turnuva olacağını 25. dakikada kanıtladı..."

- "Bu iş gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı."

- "Almanya'da reklam girmedi, su içmelerini gösterdiler."

- "İnsanları buna yavaş yavaş alıştıracaklar. Yakında futbol 25 dakikadan 3 devre oynanır."

- "Amerikalılar işe kendi dokunuşunu kattı."

- "Futbol ruhu diye bir şey kalmadı..."