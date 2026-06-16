FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile Uruguay takımları, ABD’nin Miami kentindeki Miami Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ilk yarısında Suudiler 41. dakikada Abdullah Al Amri ile devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda büyük bir baskı kuran Uruguay, 80. dakikada Maximiliano Araujo ile skora denge getirdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise İspanya ile Yeşil Burun Adaları 0-0 berabere kalmıştı. Böylece H Grubu’ndaki tüm takımların 1 puanı oldu.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Galatasaray’da 14 sene forma giyen Fernando Muslera, mücadeleye ilk 11’de başladı. Tecrübeli file bekçisi, 39 yıl 364 gün ile Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla FIFA 2026 Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.