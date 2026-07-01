Dünya Kupası’nda peş peşe istifalar gelmeye devam ediyor… Hollanda teknik direktörü Koeman ve Uruguay teknik direktörü Bielsa, Dünya Kupası'nda son 32 turunda elenmelerin ardından istifa etti.

‘HİÇBİR BAHANEM YOK’

Bielsa, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenerek, "Oyuncularla ilişkim işimi yapmama engel değildi. 2 puan alıp elenmemiz konusunda hiçbir bahanem yok. Sonuçları ikili ilişkilere bağlamak adaletsiz olur." ifadelerini kullandı.

'KİMSE BENİM KADAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAMIŞTIR'

63 yaşındaki Koeman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevimi sonlandırma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın açıklaması şu şekilde: Hepimiz tarih yazacağımız bir Dünya Kupası hayal ediyorduk. Bu olmadı. Kimse benim kadar hayal kırıklığı yaşamamıştır. Teknik direktör olarak bu sorumluluğu taşırsınız.” dedi.