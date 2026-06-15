2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya, ilk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın el hareketi damga vurdu. Maç öncesinde VAR odası görüntülerinde yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın kameralara yansıyan bir el hareketi dikkat çekti. Avustralyalı hakemin yaptığı işaret, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Avustralyalı yardımcı VAR hakemi Shaun Evans, Almanya - Curaçao maçı öncesi kameralara yansıyan ve "beyaz üstünlüğünü" temsil eden aşırı sağcı bir el hareketi yaptığı iddiasıyla FIFA tarafından resmi inceleme altına alındı. Ayrımcılık karşıtı kuruluşlar, Evans'ın derhal turnuvadan ihraç edilmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili İngiliz medyasından The Athletic’e konuşan FIFA kaynakları, olaydan haberdar olduklarını belirtti. FIFA’nın “Olayın farkındayız” açıklaması dikkat çekerken, Shaun Evans’a da cevap hakkı tanındığı ancak Avustralyalı hakemin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadığı ifade edildi.