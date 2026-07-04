FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu Kolombiya-Gana mücadelesi ile birlikte tamamlandı. Dev turnuvada bugün oynanacak maçlarla son 16 turu karşılaşmaları başlayacak. Çeyrek finale yükselme yolunda Portekiz-İspanya maçı, son 16 turunda en dikkat çeken karşılaşma olarak öne çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Arjantin-Mısır

Portekiz-İspanya

Kanada-Fas

Fransa-Paraguay

İsviçre-Kolombiya

İngiltere-Meksika

Brezilya-Norveç

ABD-Belçika

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu, 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak olan Kanada-Fas mücadelesi ile birlikte start verecek. Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.