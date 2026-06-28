2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından gözler son 32 turunda...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğindeki turnuvada birbirinden heyecanlı eşleşmeler yaşandı. Bugün oynanacak son 32 turu açılış maçında Güney Afrika ve Kanada karşılaşacak. Son 32 turunda oynanacak tüm maçlar ve tarihleri şöyle:
28 Haziran Pazar
22.00 - Güney Afrika - Kanada
29 Haziran Pazartesi
20.00 - Brezilya - Japonya
23.30 - Almanya - Paraguay
30 Haziran Salı
04.00 - Hollanda - Fas
20.00 - Fildişi Sahili - Norveç
1 Temmuz Çarşamba
00.00 - Fransa - İsveç
04.00 - Meksika - Ekvador
19.00 - İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
23.00 - Belçika - Senegal
2 Temmuz Perşembe
03.00 - ABD - Bosna Hersek
22.00 - İspanya - Avusturya
3 Temmuz Cuma
02.00 - Portekiz - Hırvatistan
06.00 - İsviçre - Cezayir
21.00 - Avustralya - Mısır
4 Temmuz Cumartesi
01.00 - Arjantin - Yeşil Burun Adaları
04.30 - Kolombiya - Gana