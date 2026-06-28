2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabının bu sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından gözler son 32 turunda...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğindeki turnuvada birbirinden heyecanlı eşleşmeler yaşandı. Bugün oynanacak son 32 turu açılış maçında Güney Afrika ve Kanada karşılaşacak. Son 32 turunda oynanacak tüm maçlar ve tarihleri şöyle: 28 Haziran Pazar 22.00 - Güney Afrika - Kanada 29 Haziran Pazartesi 20.00 - Brezilya - Japonya

23.30 - Almanya - Paraguay 30 Haziran Salı 04.00 - Hollanda - Fas

20.00 - Fildişi Sahili - Norveç 1 Temmuz Çarşamba 00.00 - Fransa - İsveç

04.00 - Meksika - Ekvador

19.00 - İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

23.00 - Belçika - Senegal 2 Temmuz Perşembe 03.00 - ABD - Bosna Hersek

22.00 - İspanya - Avusturya 3 Temmuz Cuma 02.00 - Portekiz - Hırvatistan

06.00 - İsviçre - Cezayir

21.00 - Avustralya - Mısır 4 Temmuz Cumartesi 01.00 - Arjantin - Yeşil Burun Adaları

04.30 - Kolombiya - Gana

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