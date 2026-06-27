ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları oynanıyor.
L, K ve J Grubu hariç tüm grupların tamamlanmasıyla birlikte son 32 turunda oynanacak olan 9 eşleşme belli oldu.
28 Haziran gecesi oynanacak olan L, K ve J Grubu maçlarının ardından son 32 turuna geçilecek.
İşte şimdiye kadar belli olan son 32 eşleşmeleri:
Almanya-Paraguay
Fransa-İsveç
Güney Afrika-Kanada
Hollanda-Fas
ABD-Bosna Hersek
Brezilya-Japonya
Fildişi Sahili-Norveç
Arjantin-Yeşil Burun Adaları
Mısır-Avustralya