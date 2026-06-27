ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları oynanıyor.

L, K ve J Grubu hariç tüm grupların tamamlanmasıyla birlikte son 32 turunda oynanacak olan 9 eşleşme belli oldu.

28 Haziran gecesi oynanacak olan L, K ve J Grubu maçlarının ardından son 32 turuna geçilecek.

İşte şimdiye kadar belli olan son 32 eşleşmeleri:

Almanya-Paraguay

Fransa-İsveç

Güney Afrika-Kanada

Hollanda-Fas

ABD-Bosna Hersek

Brezilya-Japonya

Fildişi Sahili-Norveç

Arjantin-Yeşil Burun Adaları

Mısır-Avustralya

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