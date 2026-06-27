ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü grup maçları oynanıyor. L, K ve J Grubu hariç tüm grupların tamamlanmasıyla birlikte son 32 turunda oynanacak olan 9 eşleşme belli oldu. 28 Haziran gecesi oynanacak olan L, K ve J Grubu maçlarının ardından son 32 turuna geçilecek. İşte şimdiye kadar belli olan son 32 eşleşmeleri: Almanya-Paraguay Fransa-İsveç Güney Afrika-Kanada Hollanda-Fas ABD-Bosna Hersek Brezilya-Japonya Fildişi Sahili-Norveç Arjantin-Yeşil Burun Adaları Mısır-Avustralya

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