2026 FIFA Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist İsviçre-Kolombiya maçı ile belli oldu. Vancouver'da oynanan ve El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çaldığı maçın normal süresi ve uztma dakikaları 0-0 sona erdi. İsviçre penaltı atışlarının ardından rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı durağan geçerken ikinci yarıda da Kolombiya'nın sınırlı gol girişimleri sonuç vermedi ve mücadele uzatmaya gitti.

UZATMALAR NEFES KESTİ

93. dakikada Davinson Sanchez ceza sahası sağ iç çaprazından topla buluştuğu anda şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmazken Kolombiya etkili oyununu sürdürdü.

112. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Juan Quintero'nun çektiği şutta top direk dibinden dışarı gitti. 115. dakikada Xhaka'nın kafayla kale sahasına çevirmeye çalıştığı top kısa düştü. Xhaka'nın kritik hatasında araya giren Campas, altıpas önünde sağ çaprazdan çektiği şutta topu üstten dışarı yolladı.

SON BİLET PENALTILARLA GELDİ

Maçın uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca, çeyrek finalisti penaltı atışları belirledi. Kolombiya'da Quintero, ilk penaltı atışını gole çevirdi. İsviçre'de ise ilk penaltıyı kulanan Xhaka, kaleci Vargas'ın temasına rağmen hata yapmadı.

Kolombiya'da ikinci penaltı vuruşu için topun başına gelen Davinson Sanchez, topu üst direğe nişanladı. İsviçre'de Amdouni hata yapmadı ve penaltılarda durumu 2-1'e taşıdı.

Üçüncü penaltılarda Campas, golü buldu ve umutları sürdürdü. İsviçre adına topun başına gelen Akanji, vuruşunda topu üstten dışarı yolladı ve durum 2-2'ye geldi.

Kolombiya'da dördüncü penaltı için topun başına gelen Hernandez'e kaleci Kobel gol izni vermedi. İsviçre'de dördüncü penaltı için topun başına gelen Iten, durumu 3-2'ye getirdi.

Kader penaltısında topun başına gelen Luiz Diaz, sol direk dibinde ağları buldu ve umutları İsviçre'nin 5. penaltısına taşıdı. 5. penaltıyı kullanan Vargas, ağları buldu ve 4-3 üstünlükle çeyrek final biletini getirdi.