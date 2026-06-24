2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda mücadele eden Norveç, 28 yıl sonra katıldığı turnuvada son olarak Senegal'i Pedersen ve Haaland'ın (2) golleriyle 3-2 yenerek gruplardan çıkma başarısı gösterdi. İskandinav ülkesinin bu tarihi başarısının ardından milli takım teknik direktörü Stale Solbakken ise son düdükle birlikte eşi Anniken'i öpmek için koştu... O görüntüler kısa sürede viral olurken, asıl paylaşım rekorları kıran hikayeleri kısa sürede hızla yayıldı.

7 DAKİKA BOYUNCA 'KLİNİK ÖLÜ' SAYILDI

Mart 2001'de FC Kopenhag'ın oyuncusu olan Stale Solbakken, antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. Kulüp doktorunun müdahalesine kadar tam 7 dakika boyunca 'klinik olarak ölü' kaldı ve ambulans gelene kadar kalp masajına devam edildi.

Günlerce komada kalan Stale'nin, uyandığında eşi Anniken'e "Başka biriyle evlen, buna itirazım yok ama çocuklarımın soyadını değiştirme" dediği ise yıllar sonra verdikleri röportajlarda ortaya çıktı... Ancak eşi Anniken, ondan vazgeçmek yerine daha da yaşama döndürme isteğiyle sarılarak en büyük destekçisi oldu.

FUTBOLU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Yaşadığı komplikasyonun ardından kalp piliyle hayatına devam eden Stale, 33 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı ancak yaşama tutunduğu gibi eşine ve futbola da sarıldı... Norveç Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak saha kenarına ilk adımını atan Solbakken; sırasıyla Kopenhag, Köln, yeniden Kopenhag ve son olarak 2020 Aralık'ta Norveç Milli Takımı'nın başına geçti.

İLK İŞ OLARAK EŞİNE KOŞTU

Teknik direktörlük kariyerinin en büyük başarılarından birini, Norveç'i 28 sene sonra katıldığı turnuvada gruplardan çıkararak yaşayan Stale, Senegal'i 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından ilk iş olarak kendisini asla yalnız bırakmayan ve bu maçta da tribünde bekleyen eşi Anniken'e koştu.

Kendisini 25 yıl önce 'tıbben ölü' olarak gören ve her şeye göğüs gererek hayatı boyunca yanında olan eşine sarılıp öptüğü an, turnuva tarihine geçen karelerden birine sahne oldu...