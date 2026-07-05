FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay ve Fransa takımları, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde bulunan Philadelphia Stadyumu’nda karşılaştı.

Karşılaşmaya hava sıcaklığı damga vurdu. Fransa - Paraguay maçı, Dünya Kupası tarihinin en sıcak maçlarından biri olurken seyirciler de zor anlar yaşadı… Güneş altında kalan tribünlerden maçı izleyen taraftarların son derece güçlük çektiği görüldü. Maçı stadyumdan izleyen taraftarlar sosyal medyadan yaptığı yorumlarda koltukların adeta alev aldığını söyledi.

KULÜBEYE KLİMA TAKILDI

Yüksek nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Philadelphia’da yedek kulübelerine 23 derece ayarlı klima yerleştirildi.

ERTELENMESİ BEKLENİYORDU

FIFA’nın karşılaşmayı sıcak hava nedeniyle geç saatte başlatması bekleniyordu. Fakat FIFA’dan erteleme kararı çıkmadı ve müsabaka planladığı gibi başladu. FIFA yaptığı açıklamada, “Philadelphia’daki hava durumunu yakından takip ediyoruz. Şu aşamada, hava koşulları nedeniyle maçın ertelenme riski yüksek” demişti