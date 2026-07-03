2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz, son 16 turuna yükseldi. Portekiz, bu turda İspanya ile eşleşti. Karşılaşmanın son anları nefes kesti. 90+4. dakikada Portekiz öne geçerken 90+13. dakikada Hırvatlar beraberliği yakaladı. Hırvatistan, 90+13. dakikada Gvardiol ile skoru 2-2'ye getirdi ancak bu gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR incelemesinin ardından Mario Pasalic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

'TOPA TEMAS ETTİĞİ KANITLANMIŞTIR'

FIFA, gol öncesi pozisyonda Igor Matanovic'in topa temas ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Trionda adlı resmi Dünya Kupası topuna entegre edilmiş Bağlantılı Top Teknolojisi'nin sağladığı verilere göre, Hırvatistan'ın 20 numaralı oyuncusu Igor Matanovic'in gol öncesinde topa temas ettiği kanıtlanmıştır; bu da hakemin doğru bir şekilde ofsayt kararı vermesine ve golü iptal etmesine olanak sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

SENSÖR HAREKETİ ALGILADI

FIFA, resmi maç topunda yer alan sensörlerin karar sürecine katkı sağladığını belirtti. Açıklamada, "Trionda topunun içindeki IMU sensörleri en ufak dokunuşu bile algılayabiliyor ve hakemlere hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri için eşi benzeri görülmemiş miktarda veri sağlıyor." denildi.

‘SAÇIMA KÜÇÜK TEMAS HİSSETTİM’

Igor Matanovic maç sonu yaptığı açıklada şu ifadeleri kullandı: "Saçıma küçük bir temas hissettim ve hakeme ne olduğunu sordum, topa dokunup dokunmadığımdan emin değildim. Bana, topun içindeki çipin dokunduğumu haber verdiğini söyledi."