Üç arkadaş, Ağustos ayında Arjantin'in Gualeguaychú kentinden yola çıktı. Yanlarına yaz ve kış şartlarında ihtiyaç duyacakları ekipmanları alan grup, yaklaşık dokuz ay boyunca pedal çevirerek Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeye ulaşmaya çalıştı.

17 ÜLKE GEÇTİLER

Yolculuk boyunca Güney ve Kuzey Amerika'da toplam 17 ülkeyi geçen futbolseverler, dağları, çölleri ve zorlu hava koşullarını aşmak zorunda kaldı. Özellikle Bolivya ve Peru'daki yüksek dağ geçitleri, rotanın en zorlu bölümleri arasında yer aldı.

Grup, yol boyunca yalnızca pedal çevirmedi. Farklı kültürleri tanımak için birçok şehirde mola veren arkadaşlar, yaşadıkları deneyimleri sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Meksika, yolculukları sırasında ziyaret ettikleri 16'ncı ülke oldu.

FUTBOL AŞKI İÇİN İŞLERİNİ BIRAKTILAR

Bisikletçilerden Vicente Conculini, bu macera için işinden ayrıldığını söyledi. Üç arkadaşın ortak noktası ise Arjantin Milli Takımı'na duydukları büyük bağlılık oldu. Yolculuk boyunca Arjantin bayraklarını yanlarından ayırmayan grup, karşılaştıkları insanların desteği sayesinde rotalarına devam etti.

Kansas City'ye ulaşan üçlü, burada sürpriz bir ödülle karşılaştı. Yerel yöneticiler tarafından Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçını izleyebilmeleri için bilet hediye edildi. Böylece aylar süren yolculuk, onları hayalini kurdukları tribünlere ulaştırmış oldu.

Yaklaşık 17 bin kilometrelik bu sıra dışı serüven, Dünya Kupası heyecanının futbolseverleri ne kadar ileriye götürebileceğini gösteren en dikkat çekici örneklerden biri olarak gösteriliyor.