2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Avustralya ile Mısır bu akşam karşı karşıya gelecek. Dallas Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Amerikan polisinin tutumu yine büyük tepki çekti.

POLİSLE ARBEDE ÇIKTI

Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan’ın kardeşi ve Milli Takım Menajeri İbrahim Hassan, Trezeguet ile fotoğraf çektiren çocuğun yanına gideceği sırada Amerikan polisi tarafından sert bir şekilde engellendi. Bu durum karşısında oldukça sinirlenen Hassan ve Mısır kafilesi, polis ile arbede yaşadı. Görüntülerde polisin bir ara elini beline götürüp kelepçesini çıkardığı görüldü.

ÇOCUĞU MAÇA DAVET EDECEKLER

Hassan'ın yaşananlardan sonra yaptığı açıklamada çocuğun babasına, Mısır Milli Takımı’nın idari ekibiyle iletişime geçmesi çağrısında bulunduğu ve kendilerini Avustralya-Mısır maçına davet edeceğini söylediği aktarıldı.