Londra Olimpiyatları’nda Güney Koreli oyuncu Park Jong-Woo Japonya’yı yendikten sonra Liancourt Kayalıkları’nın Kore işgalini haklı çıkaran bir pankart açtı. FIFA Disiplin Kurulu iki maç men ceza verdi. Arjantinli futbolcular da İngiltere maçının ardından “Las Malvinas son Argentinas” (Falkland Adaları Arjantin’indir) yazılı pankart açtı. İngilizler adeta çıldırdı.

FIFA SORUŞTURMA AÇTI

İngiliz kulüplerinde oynayan Romero (Tottenham), Martinez (M.United), Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool) ve El Colo Barco’nun (Chelsea) çalışma iznini iptale hazırlanıyorlar. FIFA soruşturma açtı. Daha önce aynı pankart için Arjantin’e 20 bin Sterlin ceza vermişti. Arjantin’e para cezası ve men gündemde.

Arjantin, adayı 1767 yılında İspanyollar'dan devraldıklarını, 1833'te ise İngiltere'nin adayı zorla ele geçirdiğini iddia ediyor. Arjantin'in doğu kıyısından yaklaşık 480 km açıkta bulunan adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılının Nisan-Haziran ayları arasında savaşmıştı. 74 gün süren savaşta 655 Arjantin ve 255 Britanya askeriyle, Falkland Adaları'ndan üç kişi hayatını kaybetmişti. Arjantin İngiltere'nin adaları "gasp ettiğini" savunarak, adalar üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürüyor.

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