Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek. İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesini penaltı atışları sonucu 5-4 kazanarak yarı final vizesi alan İspanya, E Grubu'nda ay-yıldızlıların rakibi oldu. Türkiye, Macaristan'ı play-off turundaki iki maçta da yenerek Uluslar Ligi A grubuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerinde gruplar şu şekilde oluştu:

  • A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
  • B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
  • C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
  • D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
  • E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
  • F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
  • G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
  • H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
  • I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
  • J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
  • K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
  • L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.