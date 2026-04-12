FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem listesini açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvada 6 konfederasyon ve 50 ülkeden toplam 170 maç görevlisi görev yapacak. Bu kapsamda organizasyonda 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video yardımcı hakem (VAR) yer alacak. FIFA, bu kadronun Dünya Kupası tarihindeki en geniş hakem ekibi olduğunu belirtti. Bu kadar geniş listeye rağmen Türk hakemlerinin olmaması kamuoyunda gündem oldu.

Listede hiçbir Türk hakemin yer almaması, ülkemizde uzun süredir tartışılan hakemlik sisteminin uluslararası alandaki yetersizliğini yeniden gündeme taşıdı.

CÜNEYT ÇAKIR GİDİYOR

FIFA tarafından Dünya Kupası için "Yönetici / Eğitmen" pozisyonunda görevlendirilen eski FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır dev turnuvada yönetici olarak boy gösterecek.

FIFA Baş Hakem Sorumlusu ve FIFA Hakemler Komitesi Başkanı olan dünyaca ünlü eski İtalyan Hakem Pierluigi Collina'ya bağlı olan dört "Ana Eğitimci" arasındaki Cüneyt Çakır, FIFA Hakem Semineri'nde; Dünya Kupası maçlarını yönetecek olan hakemlere eğitim veriyor.

Faal hakemlik kariyerinde 2014 Dünya Kupası ve 2018 Dünya Kupası'nda düdük çalan Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı da yapıyor.