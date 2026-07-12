2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı ile mücadele eden Antoine Semenyo, turnuvaya veda etmesinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapan yıldız futbolcu, eğlence gecesi ve ödediği hesapla gündem oldu.

DÜNYA KUPASININ ARDINDAN BODRUM'A GELDİ

Gana Milli Takımı'nın 4 Temmuz'da Kolombiya'ya mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Semenyo, 8 arkadaşıyla birlikte Bodrum'a geldi. Tatiline Türkiye'de başlayan futbolcu, önceki akşam ünlü işletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya geldi.

DAVUL ÇALIP DANS ETTİ

Gece boyunca arkadaşlarıyla eğlenen Semenyo'nun davul çalıp müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Renkli anlara imza atan yıldız futbolcu, enerjisiyle dikkat çekti. Aynı mekânda bulunan Aston Villa forması giyen Lamare Bogarde ve Alexander Chuka Iwobi de Semenyo'ya eşlik ederek dans etti ve gecenin keyfini çıkardı.

600 BİN LİRALIK HESAP ÖDEDİ

Bodrum gecesinde uzun süre vakit geçiren Semenyo, gece sonunda 600 bin liralık hesap ödedi. Ünlü futbolcunun ödediği rakam kısa sürede sosyal medyada da konuşulan konular arasında yer aldı.