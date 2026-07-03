2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin oldukça altında kalan takımlardan biri de Güney Kore oldu. A Grubu'nda 2-1'lik Çekya galibiyetiyle açılışı yapan Asya ülkesi, Meksika ve Güney Afrika'ya 1-0'lık skorlarla yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda etti. Özellikle Güney Afrika mağlubiyeti, yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkede adeta infial yarattı.

ESNAF DÜKKANA ALMADI, OTOBÜSE BİLE BİNEMEDİ

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, henüz ABD'den bile dönmeden istifasını verse de yeterli olmadı... Hükümet, spor bakanlığından konunun detaylıca soruşturulmasını istedi. Asıl tepki ise Güney Kore halkından geldi. Ülkesinde 'istenmeyen adam' ilan edilen 57 yaşındaki teknik direktör için esnaf "Bu dükkana giremez" yazıları asarken bazı otobüslerde yer alan "Hong Myung-bo'nun girişi yasaktır" şeklindeki uyarılar dünyada viral oldu.

ÜLKEYİ TERK ETTİ

Hong Myung-bo'ya yönelik eleştiriler, demokratik sınırları da aştı ve can güvenliğini tehdit eden mesajlara kadar vardı. Güney Kore basınına göre bunun üzerine deneyimli futbol adamının da can güvenliği gerekçesiyle ülkeyi terk edip, ABD'ye gittiği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, bir süre durumu gözleyeceği ve geleceğine yönelik kararı ilerleyen zamanlarda alacağı ifade edildi.