Güney Kore Dünya Kupası’na grup aşamasında veda etti. Teknik Direktörü Hong Myung-bo, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra görevinden istifa ederken Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung konuyla ilgili soruşturma açılacağını duyurdu. Lee Jae Myung’un açıklaması şu şekilde: “Dünya Kupası'ndan elenmemizden dolayı çok şaşkınım. Kupaya katılım sürecinde devlet destek kaynaklarının yatırım olarak kullanıldığı göz önüne alındığında; Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın bu durumu derinlemesine incelemesini ve tekrarlanmasını önleyecek kapsamlı tedbirler almasını talep ediyorum."

YÜZÜ BULANIKLAŞTIRILDI

Kore televizyon kanalı KBS, Güney Afrika mağlubiyeti sonrasında tepki amaçlı teknik direktör Hong Myung-bo'nun yüzünü bulanıklaştırdı. O görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.