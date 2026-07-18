FIFA sözcüsü, “Standart prosedür gereği, FIFA’nın bağımsız Disiplin Komitesi şu anda maç raporlarını değerlendiriyor ve FIFA Disiplin Kuralları’na dayanarak olası ek adımlara karar vermeden önce ilgili koşulları göz önünde bulunduruyor” dedi. Türkçesi, Dünya Kupası yarı finalindeki İngiltere maçından sonra “Falkland Arjantin’indir” pankartı açan Arjantinli futbolculara FIFA final öncesinde ceza vermeyecek.

20 BİN STERLİN’LE KURTULUR

FIFA, Arjantin-İspanya finalinin en yüksek rekabet seviyesinde oynanmasına öncelik verecek. Bu arada Arjantin’in otel çarşafına yazılı Falkland pankartını stada gizlice soktuğu ortaya çıktı. Pankart hâlâ Arjantin kampında duruyor. 12 yıl önce de Arjantin aynı pankartı uluslararası bir hazırlık maçında açmış ve sadece 20 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İspanya finalinden sonra da benzer ceza bekleniyor.