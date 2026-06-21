FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Tunus ile Japonya takımları, Meksika’nın Monterrey kentindeki Monterrey Stadyumu'nda karşılaştı. Dünya Kupası’nın 1000. maçı olarak tarihi bir önem sahip karşılaşmayı Japonya 4-0 kazandı. Japonlara galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Kamada, 31 ve 83’te Ayase Ueda ve 69. dakikada Junya Ito kaydetti.

Japonya bu galibiyetle puanını 4’e yükseltti ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı. Tunus ise 0 sıfır puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.

F Grubu’ndaki son maçlarda Tunus-Hollanda ve Japonya-İsveç karşılaşmaları oynanacak. Maçlar 26 Haziran Cuma günü TSİ 02.00’de oynanacak.

1000. MAÇ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihindeki 1000. maça sahne oldu. 1930'da Uruguay'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'na sadece 13 ülke katılmıştı. İsviçre 1954'teki 100. FIFA Dünya Kupası maçında Avusturya ile Uruguay bronz madalya için karşılaştı. Maç başlama saatlerinin aynı olması nedeniyle 500. FIFA Dünya Kupası karşılaşmasını aynı anda oynama onuru dört takıma birden düştü; Arjantin ile Bulgaristan, Yunanistan ile de Nijerya, grup aşamasının son gününde karşılaştı.