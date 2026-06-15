2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ve Fas'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından en çok konuşulan isim, Fas'ın 18 yaşındaki orta sahası Ayyoub Bouaddi oldu. Fransa'da Lille forması giyen genç futbolcu, özellikle savunmadaki akıl dolu hamleleriyle Brezilya'nın yıldızlar karmasını kilitledi. Şimdiden Dünya Kupası'nın yıldızı olmaya aday gösterilen yeteneğin aynı zamanda üstün zekalı olduğu ortaya çıktı.

FİZİK VE MATEMATİKTE ÜSTÜN ZEKALI

Fransa doğumlu ve Fas asıllı olan Bouaddi, fizik ve matematik alanlarında üstün zekalı. Fransa'da lise bitirme sınavı olan bilim bakaloryasını (Baccalauréat Scientifique) en yüksek onur derecesiyle (Très Bien) tamamladı.

Şu anda 18 yaşındaki orta saha, Lille'de sürdürdüğü profesyonel futbol kariyerinin yanında matematik ve fizik alanlarında lisans eğitimi (Bachelor's degree) de alıyor.

Bunun nedenini ise bir röportajında "Bu şekilde yetiştirildim. Bu dersler zihnimi keskin ve uyanık tutmama yardımcı oluyor" sözleriyle açıklıyor.

BABASI SİYASETÇİ KENDİSİ HİTABET ÜSTADI

Bouaddi yalnızca futbolda ve sayısal alanlardaki üstün yetenekleriyle öne çıkmıyor. Babası Hassan Bouaddi, Fransa'nın Creil kentinde Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış bir siyasetçi. Oğluna da sirayet eden entelektüel ve disiplinli bir yapı bulunuyor.

Genç Bouaddi'nin, Fransa'daki profesyonel futbol akademileri arasında Elysee Sarayı'nda düzenlenen ve Brigitte Macron'un da katıldığı topluluk önünde konuşma (hitabet) yarışmasında birinciliği de bulunuyor.

FRANSA 'KAÇIRDI' DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Mart 2026'ya dek Fransa U21 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Bouaddi, Fransa A Milli Takımı'nın gelecekteki lideri olarak görülüyordu. Ancak Fas Milli Takımı yetkilileri, ailesiyle gizli ve ısrarlı toplantılar yürüterek Mayıs 2026'da, yani Dünya Kupası'na haftalar kala FIFA onayıyla oyuncunun Fas'ı seçtiğini duyurdu. Fransa bu ani geçişle adeta şoka uğradı.

Zeka dolu futboluyla 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı dize getiren Ayyoub, dünya devlerinin radarındaki yerini perçinledi. Tüm dünyanın gözü önünde adeta şov yapan 18 yaşındaki futbolcuyla Arsenal ve Liverpool yakından ilgileniyor.