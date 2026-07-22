2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu. FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi. Yeşil Burun Adaları formasıyla öne çıkan 40 yaşındaki Vozinha turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor: Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları) Defans: Pedro Porro (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa), Marc Cucurella (İspanya) Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa) Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)

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