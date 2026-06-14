2026 Dünya Kupası hazırlıkları ve grup maçları için ABD'nin Kansas şehrinde kampa giren İngiltere Milli Takımı henüz sahaya çıkmadan binbir türlü güçlükle baş başa kaldı... İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; kafile son 24 saatte kelimenin tam anlamıyla bir gerilim filminin ortasında kaldı.

"ACİLEN SIĞINAĞA İNİN"

İngiliz kafilesi, Kansas ve Missouri sınırında yer alan "Swipe Soccer Village" kompleksindeki ilk günlerini sakin geçiriyordu. Ancak havanın kararmasıyla birlikte işin rengi değişti. Bölgeyi esir alan şiddetli gök gürültüsü ve fırtına sırasında tüm takımın cep telefonlarına Ulusal Meteoroloji Servisi'nden acil durum mesajı düştü.

Gönderilen alarm mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Acil durum, yakın tehdit uyarısı! Saatte 80 mil (yaklaşık 130 km) hıza ulaşan yıkıcı rüzgarlar nedeniyle şiddetli fırtına uyarısı yürürlüktedir. Lütfen sağlam bir binaya sığının ve pencerelerden uzak durun. Uçan nesneler, dışarıda olanlar için ölümcül olabilir. Derhal binanın bodrum katına geçin."

Bu uyarının ardından, İngiliz kırsal mimarisi tarzında tasarlanmış olan konakladıkları The Inn at Meadowbrook otelinde panik yaşandı. Şehir merkezinde sirenlerin çalmasıyla birlikte Harry Kane ve takım arkadaşları geceyi güvenli alanlarda geçirmek zorunda kaldı.

GÜNEŞ KREMİNDEN SİREN SESLERİNE...

Olayın en ilginç yanlarından biri ise kafilenin saatler önce yaşadığı atmosferdi. Kansas şehir merkezine yarım saat uzaklıktaki antrenman tesislerine güneşli ve sıcak bir havada gelen takım, 300 yerel taraftarın önünde neşe içinde çalışmıştı. O anlarda İngiliz teknik heyetinin tek derdi "oyuncuların yeterince güneş kremi sürüp sürmediği" iken, akşam saatlerinde yerel halkın "yılın en kötü fırtınası" olarak tanımladığı afetle yüzleştiler.

BAŞI BELADAN KURTULMAYAN KAFİLE

Kasırga alarmı, İngiltere kafilesinin son günlerde yaşadığı absürtlüklerin sadece son halkasıydı. Takımın son 24 saatte ve öncesinde yaşadığı diğer krizler ise "İngilizler lanetlendi mi?" sorusunu akıllara getirdi:

- Kafilenin antrenman ayakkabıları ve özel ekipmanları çalındı. Ekipmanlar, yoğun çaba ile kısa süre sonra polis tarafından bulundu.

- İngiltere takımının özel aşçısının, çantasında mesleki mutfak bıçaklarını taşıdığı için güvenlik engeline takıldı. Aşçının, trene binmesine izin verilmedi.

- Kasırga olayından sadece 4 gün önce, Kosta Rika ile oynayacakları hazırlık maçı yine şiddetli hava muhalefeti nedeniyle bir saat ertelenmişti.