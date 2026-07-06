2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Nefes kesen maçın ardından İngiliz oyuncular, kale arkasına giderek galibiyeti taraftarlarıyla kutlamak istedi. Ancak bu sevinç sırasında şok bir sakatlık meydana geldi. Reklam panosunun üstünden atlamak isteyen tecrübeli orta saha Jordan Henderson, dengesini kaybederek kolunun üstüne düştü. Jordan Henderson, oksijen desteğiyle sedyeyle önce soyunma odasına, ardından detaylı kontroller için hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerinin ardından 36 yaşındaki oyuncunun bileğinin kırıldığı öğrenildi.

TUCHEL’DEN AÇIKLAMA

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, maçın ardından Henderson'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu. Tuchel, "Durum iyi değil. Jordan düştü ve bileğinden sakatlandı. Sakatlık çok ciddi görünüyor. Bu son derece ciddi bir sakatlık." ifadelerini kullandı.