2026 Dünya Kupası'nın favorilerinden İspanya, son 32 turunda Avusturya ile karşılaştı. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran İspanya Milli Takımı, 36 ve 89'da Mikel Oyarzabal ve 66'da Pedro Porro ile bulduğu gollerle Avusturya'yı 3-0 devirerek son 16 turuna adını yazdırdı.

GOL YEMEDEN SON 16

Otoriteler tarafından turnuvanın Fransa ile birlikte iki net favorisi arasında gösterilen İspanya, son 16 turuna gol yemeden geldi. H Grubu'ndaki ilk maçında herkesi şoka uğratarak Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalan İspanyollar; Suudi Arabistan'ı 4-0 ve Uruguay'ı 1-0 yenerek son 32 turuna kaldı. Son 32'de ise Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardılar. Toplamda attıkları gol sayısı ise 8 oldu.

Diğer favori Fransa ise Senegal ve Norveç'ten birer gol yemesine karşın 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.

SON 16'DAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

'Matadorların' son 16'daki rakibi, 3 Temmuz 2026 TSİ 02.00'de oynanacak Portekiz-Hırvatistan maçının galibi olacak.