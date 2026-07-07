Son yıllarda lige ve Avrupa arenasına erken veda eden Beşiktaş, bu sezon işleri hiç olmadığı kadar sıkı tutuyor... Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Bayern Münih'in kalecisi Alexander Nübel'i de İstanbul'a getirecek. Ancak Kartal'ın bomba transferi ise Leandro Trossard...

LEANDRO TROSSARD'DA İŞLEM TAMAM

Sabah'ın haberine göre Leandro Trossard'ın kulübü Arsenal ile uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, İngiliz deviyle 18+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncuyla temaslarını da sıklaştıran Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki yıldızdan beklediği haberi aldı.

Haberde; Trossard'ın menajeri ve avukatının son görüşmeleri tamamlamak üzere Londra'dan İstanbul'a geleceği ifade edildi. Yapılacak olan son görüşmelerde aradaki nüansların tamamlanması ve yıldız sol kanadın Beşiktaş'a 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Şu anda Belçika Milli Takımı'nda gösterdiği performansla 2026 Dünya Kupası'nın yıldızları arasında yer alan Trossard'ın önünde ise zorlu bir çeyrek final var... ABD'yi 4-1'le deviren Belçika, 10 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Trossard'ın da Dünya Kupası macerasının hemen ardından İstanbul'a gelip önce imzayı atıp ardından kısa süreli bir tatile çıkması bekleniyor.

PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞUNDA KİLİT ROL

Öte yandan Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Arsenal'in kilit oyuncularından biri de Belçikalı Leandro Trossard oldu. Premier Lig'de geçen sezon 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Şampiyonlar Ligi finalinde de PSG karşısında ilk 11'de başlayan Trossard; geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta 8 gol ve 11 asistle skora etki etti. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...