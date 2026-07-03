Beşiktaş transfer gündemine Arsenal'in yıldızı Trossard'ı almıştı… Belçikalı oyuncudan taraftarı heyecanlandıracak bir hamle geldi.

Belçikalı futbolcu, sosyal medya hesabında bir taraftarın yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumunu beğendi. Trossard'ın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla beğeni toplayan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun da siyah beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ANLAŞMA YAKIN

Beşiktaş'ın Trossard transferi için Arsenal ile bonservis konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğıu iddia edildi. Siyah-Beyazlılar'ın Belçikalı oyuncuya yıllık 7 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Bu sezon Arsenal forması ile 50 maça çıkan Trossard, bu müsabakalarda 8 gol atıp 11 de asist yaptı.