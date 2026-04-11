2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbol Takımı, turnuva için geri sayıma geçti.

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek ay yıldızlılar turnuvada ilk maçını 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Avustralya'yı Arda Güler korkusu sardı.

The Canberra Times'ta çıkan haberde Avustralya'nın Türkiye nedeniyle şanssız kura çektiği ifade edildi.

Arda için Maradona benzetmesi yapılırken “Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü. Çünkü Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda. Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit. Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya.

Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.