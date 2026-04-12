Dünya Kupası’na sayılı günler kala işçi krizi yaşanıyor… Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda görev yapan yaklaşık 2 bin çalışanı temsil eden Unite Here Local 11 sendikası, taleplerinin karşılanmaması halinde turnuva sırasında greve gitme tehdidinde bulundu.

The Guardian'ın haberine göre kriz yalnızca çalışma koşullarıyla sınırlı değil; göçmen politikaları, güvenlik uygulamaları ve hatta konut krizi gibi geniş bir alana yayılmış durumda.

8 MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası kapsamında 8 maça ev sahipliği yapacak ve Los Angeles'ın turnuva sürecinde yaklaşık 150 bin ek ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Böyle bir yoğunlukta stadyum çalışanlarının iş bırakması, organizasyonu ciddi bir şekilde etkileyebilir.

Sendikanın eş başkanı Kurt Petersen, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve stadyumun sahibi Stan Kroenke'ye gönderdiği mektupta, taleplerin karşılanmaması halinde grevin ciddi bir seçenek olduğunu açık şekilde ifade etti.

KONUT SORUNU DA VAR

Krizde öne çıkan bir diğer başlık ise Los Angeles'taki konut sorunu. Sendika, kısa süreli kiralama platformu Airbnb'nin şehirde kira fiyatlarını artırdığını ve çalışanlar için yaşam maliyetini zorlaştırdığını öne sürüyor. Bu nedenle FIFA'dan Airbnb ile iş birliğini gözden geçirmesi konut fonuna katkı sağlaması talep ediliyor.