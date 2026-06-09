Afrikalı bir spor muhabiri tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan görüntülerde, Senegal Milli Takımı futbolcularının uçaktan iner inmez yoğun bir aramadan geçtikleri görüldü.

Görüntülerde, futbolcular terminale gitmeden önce tek tek güvenlik birimleri tarafından detaylı aramadan geçiriliyor.





NARKOTİK KÖPEKLERİYLE ARADILAR

Öte yandan turnuva öncesi New York kentinde Hollanda ile hazırlık maçı yapmak için stada gelen Özbekistan kafilesi de benzer bir muameleye maruz kaldı.

Milli takımı otobüsünden inen futbolcular ve görevliler, polis ve narkotik köpekleri eşliğinde arandıktan sonra stada giriş yapabildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. Özbekistan turnuvada ilk kez mücadele edecek.



SOMALİLİ HAKEMİ SINIR DIŞI EDİLDİ



FIFA tarafından Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Artan, ABD sınır kapısındaki kontrolleri geçemedi. Artan, diplomatik pasaport sahibi olmasına rağmen ABD'den deport edilirken, FIFA yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 'ABD'nin sınır güvenliği protokolleri' gerekçe gösterilerek Artan'ın turnuvada görev yapamayacağı doğrulandı.





Somali, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden bu yana göç kısıtlamalarından etkilenen 19 ülkelik bir listenin içinde yer alıyor. 34 yaşındaki hakem, 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.