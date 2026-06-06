2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Portekiz ile Şili hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Lizbon'da oynanan maçın ilk yarısının son bölümünde bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

Dünya Kupası’nda yer alacak Portekiz'den Cancelo ile turnuvaya katılamayacak olan Şili'den Faundez'in ikili mücadelesinin ardından ortalık karışırken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. O esnada Portekiz Milli Takımı'ndan Rafael Leao, Şilili Ivan Roman'a yumruk attı.

HAKEM KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Leao'nun müdahalesinin ardından Roman yerde kalırken, diğer futbolcular araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, hem Rafael Leao hem de Ivan Roman'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti ve takımlar maça 10'ar kişi devam etti.

ADI TÜRK KULÜPLERİYLE ANILIYORDU

Milan'dan ayrılacağını açıklayan Rafael Leao'nun adı son dönemde Trendyol Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu.