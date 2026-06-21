Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı 42 yaşındaki Samir Xaud, federasyon bütçesini kişisel amaçları için kullandığı iddialarıyla bir skandalın merkezinde yer alıyor. Portal Leo Dias'ın haberine göre Xaud, federasyon fonlarıyla bir kadını New York’a uçurdu ve burada yaklaşık 11.500 dolarlık lüks otel konaklaması gerçekleştirdi. İkilinin lüks bir restoranda yemek yedikten sonra federasyon tarafından kiralandığı iddia edilen bir araçla ayrıldıkları anlara ait fotoğraflar da yayımlandı.

Xaud'un bu seyahatin ardından Brezilya'ya dönüp kadın milli takımının maçına katıldığı, sonrasında ise Dünya Kupası açılış töreni için Meksika'da 20 yıllık eşi Natalia Xaud ile bir araya geldiği belirtildi.

INFLUENCER'A FEDERASYON BÜTÇESİYLE KATAR TATİLİ İDDİASI

Söz konusu iddialar New York seyahatiyle de sınırlı kalmadı. Haber sitesi, Xaud'un Aralık 2025'teki FIFA Kıtalararası Dünya Kupası maçı için model ve influencer Tamares Fernandes Barcellos'u Katar'a gönderdiğini ileri sürdü. Belgelerin, Doha'daki lüks bir otelde gerçekleşen konaklamanın yaklaşık 3.400 dolarlık maliyetinin ve business class uçuş giderlerinin federasyon tarafından ödendiğini gösterdiği iddia edildi. Ayrıca Xaud'un başkanlık görevine gelmesinden bu yana aile üyeleri, arkadaşları ve diğer tanıdıklarının yurt dışındaki spor organizasyonlarına katılım seyahatlerini federasyon bütçesinden karşıladığı öne sürüldü.

FEDERASYONDAN YALANLAMA GELDİ: "HARCAMALAR KURUMSAL"

Brezilya Futbol Federasyonu, Radio Itatiaia'ya yaptığı açıklamayla iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, kurumsal fonların kötüye kullanıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu, tüm harcamaların CBF'nin kurumsal faaliyetleriyle ilişkili olduğu ve yöneticilerin kişisel harcamalarını kendilerinin karşıladığı savunuldu.

Yönetimin şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine bağlı olduğu yinelendi. Öte yandan, basından gelen soruların ardından Xaud'un New York'taki otel masraflarını pazar günü kişisel olarak ödediği bildirildi. Skandal nedeniyle milli takımın New Jersey'deki kampından geçici olarak ayrılan Xaud, daha sonra Brezilya'nın Haiti'yi 3-0 yendiği maçı lüks bir locada FIFA Başkanı ve futbol efsaneleriyle birlikte izledi.