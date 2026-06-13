Milyonların ekran başına kilitleneceği Avustralya - Türkiye maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...
Avustralya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Maç Günü: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç Saati: 07.00 (TSİ)
Yayın Kanalı: TRT 1 ve TRT Spor (Şifresiz ve Kesintisiz)
Stadyum: BC Place (Vancouver, Kanada)
🗓️ A Millî Takımımızın Dünya Kupası Grup Fikstürü
Ay-yıldızlı ekibimizin D Grubu'ndaki tüm maç programı ve saatleri şu şekilde:
1. Maç | Türkiye - Avustralya: 14 Haziran Pazar, TSİ 07.00 / BC Place (Kanada)
2. Maç | Türkiye - Paraguay: 20 Haziran Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı (ABD)
3. Maç | Türkiye - ABD: 26 Haziran Cuma, TSİ 05.00 / SoFi Stadium (ABD)
🏆 14 Haziran Dünya Kupası Maç Programı
Milli maçımızın da yer aldığı, turnuvadaki 14 Haziran maçlarının tam listesi (TSİ):
C Grubu | 01.00: Brezilya – Fas (New York New Jersey Stadı)
C Grubu | 04.00: Haiti – İskoçya (Boston Stadı)
D Grubu | 07.00: Avustralya – Türkiye (BC Place Vancouver) 🇹🇷
E Grubu | 20.00: Almanya – Curaçao (Houston Stadı)
F Grubu | 23.00: Hollanda – Japonya (Dallas Stadı)