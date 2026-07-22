Dünyanın en çok takip edilen spor etkinliği konumundaki Dünya Kupası, yalnızca saha içindeki rekabetle değil, markalar ve küresel şöhretler arasındaki devasa ticari anlaşmalarla da öne çıktı. Turnuva boyunca yayınlanan reklam kuşaklarında boy gösteren dünyaca ünlü isimler, sponsorluk anlaşmaları sayesinde milyonlarca dolarlık gelire imza attı.

BECKHAM ÇİFTİ REKLAM KUŞAKLARINA DAMGA VURDU

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham, organizasyon süresince ekranlara gelen ticari araların en çok tercih edilen yüzü oldu. Bank of America'dan Lay’s cipslerine, Home Depot'tan McDonald’s, Stella Artois ve Adidas'a kadar çok sayıda küresel markanın kampanyalarında yer alan Beckham, turnuva döneminin en yüksek ticari kazancını elde etti.

Piyasa analistlerinin verilerine göre; eşi Victoria Beckham ile birlikte toplam servetleri 1,54 milyar dolara ulaşan Inter Miami ortağı Beckham, turnuva süresince sponsorluk anlaşmalarından yaklaşık 24,7 milyon dolar gelir sağladı.

"EKRAN İNCİSİ ÜNLĞLERE MİLYONLARCA DOLAR AKTI"

Dünya Kupası'nın ticari boyutunu değerlendiren marka ve kültür uzmanı Nick Ede, organizasyonun gezegenin en büyük reklam fırsatı olduğuna dikkat çekti. Markaların milyarlarca kişilik devasa izleyici kitlesinin dikkatini anında çekebilmek adına yüksek bütçeleri gözden çıkardığını belirten Ede, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Markalar, ticari aralarda dikkati anında çekebilecek ünlüleri kadrolarına katmak için onlarca milyon dolar harcamaya razı. Birçok yıldız isim için bu yılki Dünya Kupası kampanyalarında yer almak, gişe rekorları kıran bir filmde oynamak ya da hit bir albüm çıkarmak kadar değerli. Çünkü sağlanan görünürlük tam anlamıyla küresel boyutlarda."

DEV TURNUVADAN MİLYONLARCA DOLAR KAZANANLAR

Piyasa uzmanları ve sektör analizlerine göre, Dünya Kupası döneminde küresel markalarla iş birliği yaparak yüksek gelir elde eden diğer ünlü isimler ve tahmini kazançları şu şekilde sıralandı:

Shakira (19,5 Milyon Dolar): Turnuva tarihiyle özdeşleşen kolombiyalı şarkıcı, organizasyon kapsamında dördüncü kez sahne alarak Kapanış Töreni'nde Burna Boy ile "Dai Dai" şarkısını seslendirdi. Etkinliklerdeki yüksek görünürlüğü, küresel müzik dinlenme oranlarında büyük bir ivme yarattı.

Justin Bieber (15,6 Milyon Dolar): Küresel sponsorluklar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşan pop yıldızı, uluslararası marka değerini pekiştirirken turnuva sonundaki dini temalı performansıyla Amerikan izleyicisinde geniş karşılık buldu.

Timothée Chalamet (15,6 Milyon Dolar): Adidas ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle sinema, moda ve futbol dünyası arasında köprü kuran oyuncu, görünürlüğüyle markaya lüks bir imaj kazandırdı.

Lisa (11,7 Milyon Dolar): Blackpink grubu üyesi Lisa, ana akım spor izleyicilerini hedefleyen küresel markalarla yüksek bütçeli anlaşmalar imzalayarak sadık hayran kitlesini futbol organizasyonuna dahil etti.

Kim Kardashian (10,4 Milyon Dolar): Milyar dolarlık markasını turnuva ekranlarına taşıyan Kardashian, spor takipçilerini kendi etki alanına dahil eden stratejik reklam hamlelerinde bulundu.

Madonna (5,2 Milyon Dolar): Pop müziğin ikonik ismi, organizasyonun devre arası şovundaki performansıyla küresel gündemdeki yerini korudu.

Susan Boyle (650 Bin Dolar): İskoç gazlı içeceği Irn-Bru’nun mizahi reklam kampanyasında rol alan Boyle, samimi ve mizahi yaklaşımıyla uluslararası çapta dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.