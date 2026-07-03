Daha önce İngiliz yıldız Harry Kane hakkında yaptığı açıklamalarla uluslararası basında geniş yer bulan Bonsam, Kolombiya karşılaşması öncesinde rakip takım üzerinde mistik ritüeller gerçekleştirdiğini öne sürdü.

YENİ HEDEFİ KOLOMBİYA

Bir medya kuruluşuna konuşan Bonsam, "Kolombiyalı futbolcuların ayaklarını bağladım. Sahaya çıktıklarında neye uğradıklarını şaşıracaklar, adeta adım atamayacaklar. Gana halkı rahat olsun" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Karşılaşmanın sonucuna ilişkin de oldukça iddialı konuşan şaman, Gana'nın sahadan farklı bir galibiyetle ayrılacağını savundu. Bonsam, "Bu maçtan kimsenin şüphesi olmasın. Kolombiya engelini en az üç gol atarak rahat bir şekilde geçeceğiz ve adımızı bir üst tura yazdıracağız" dedi.

Dünya Kupası boyunca yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Nana Bonsam'ın son kehaneti, futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi Gana ile Kolombiya arasında oynanacak mücadeleye çevrilmiş durumda.