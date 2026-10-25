A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Kupası'ndaki grup rakipleri yarın belli olacak. 26 Ekim'de TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek kura çekiminde Türkiye, C Grubu'nun ilk sırasında yer alacak.

ABD ve Kanada'nın 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun kurasında, 2 Ekim 2026 tarihli FIVB dünya sıralaması esas alınacak. Türkiye bu sıralamada üçüncü basamakta bulunuyor.

GRUPLAR NASIL ŞEKİLLENECEK?

Kurada uygulanacak serpantin sistemine göre dünya sıralamasının ilk sekizindeki takımlar, A Grubu'ndan H Grubu'na doğru ilk sıralara yerleştirilecek. Sıralamada 9 ile 16. basamaklar arasındaki ekipler ise H Grubu'ndan A Grubu'na doğru grupların ikinci sırasında bulunacak.

Kalan 16 takımın grupları kura çekimiyle belirlenecek. Dünya sıralamasında 17 ile 24. basamaklar arasındaki takımlar grupların üçüncü, 25 ile 32. basamaklar arasındaki ekipler ise dördüncü sırasında yer alacak.

Ev sahipleri ABD ve Kanada, yarı finalden önce karşılaşmamaları için turnuva ağacının farklı bölümlerine yerleştirilecek.

İLK İKİYE GİRENLER SON 16'YA YÜKSELECEK

İkinci kez 32 takımla düzenlenecek organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 ekip tur atlayacak. Ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak.

Ev sahipleri ABD ve Kanada ile son dünya şampiyonu İtalya'nın doğrudan katılacağı turnuvada, 15 takım kıta elemelerinden, 14 takım da dünya sıralaması üzerinden yerini aldı. İsviçre organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

İKİ ÜLKEDE, BEŞ ŞEHİRDE OYNANACAK

Grup maçları Kanada'nın Montreal kentindeki Bell Centre ve Quebec City kentindeki Videotron Centre ile ABD'nin Omaha kentindeki CHI Health Center Arena ve Orlando kentindeki Kia Center'da yapılacak.

Final etabı ise ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Anaheim kentindeki Honda Center'da gerçekleştirilecek. Bu salon, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da voleybol müsabakalarına ev sahipliği yapacak.