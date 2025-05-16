Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğunun 6. zirvesi, yeni sürprizlerle konuşulmaya devam ediyor.
Zirveyi başlatan açılış konuşmasını dinlemek için sahneye toplanan liderler, kendilerinin bebek haliyle karşılaştı.
Yapay zekayla üretilmiş bebek Erdoğan, Macron, Von der Leyen ve Meloni kendi dillerinde "Arnavutluk'a hoşgeldiniz" dedi.
Birçok liderler, kendilerinin bebek hallerinin selamını alınca gülümsemelerini saklayamadı. Arnavutluk'un Avrupa zirvesi, unutulmaz oldu.
Ancak videoyu odadaki tüm liderler komik bulmadı. Bazı liderlerin kendi bebek hallerini gördüklerinde somurttukları görüldü.
Kendi bebek halini dikkatle izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek Erdoğan'ın selamını aldıktan bir süre sonra hafifçe gülümsedi.
Daha sonra liderler, aile fotoğrafını çektirmek üzere sıralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yanında yer aldı.