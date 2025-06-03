Türkiye'de uygulanan ekonomi modeli nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirketler peş peşe konkordato ilan etmeye devam ediyor.



İflas sürecinin en yoğun yaşandığı sektör tekstil olurken, dünyanın önde gelen markaları için üretim yapan bir tekstil şirketi daha konkordato ilan etti.

DEVLER İÇİN ÜRETİM YAPIYORDU



Hugo Boss, Zara, Mango, Diesel, Timberland ve Massimo Dutti gibi küresel şirketler için üretim gerçekleştiren ve Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini yürüten Uğur Balkuv Triko, finansal sorunları gerekçe göstererek konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alırken, bu süreçte şirketin mali tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı.



Komiser heyetinde Yeminli Mali Müşavir ve bağımsız denetçi Ömer Özbaniça, işletme ve finans alanında uzman Cenk Ulusal ve icra-iflas hukukçusu Çiğdem Yazıcı yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜRETİM TESİSLERİNDEN BİRİNE SAHİP



Tekstil sektörünün tanınan firmaları arasında yer alan şirket, 1986 yılından bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirdiği üretim sürecine devam edecek. Şirket hakkında gelecek kararın 20 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak duruşmada verilmesi bekleniyor.