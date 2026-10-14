Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah saatlerinde düzenlenen polis baskını ve kanalın yayınlarının durdurulması uluslararası basında gündem oldu. Farklı ülkelerden medya kuruluşları, polis ekiplerinin binaya girmesini ve kanala kayyum atanmasını son dakika haberleriyle duyurdu.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Halk TV'ye yönelik operasyonu haberleştirerek kanalın merkez binasının polis kontrolüne geçtiğini ve canlı yayınların durdurulduğunu aktardı.

Le Figaro, haberinde şu ifadeleri kullandı: "Polis, Türkiye'nin ana muhalefetinin başlıca televizyon kanalı Halk TV'nin merkez binasının kontrolünü ele geçirdi ve canlı yayınlarını durdurdu." Gazete, Halk TV'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayı da şu sözlerle aktardı: "Halk TV binasında polis var. Kanalın kontrolünü devralmak üzere bir kayyum atandı. Canlı yayın durduruldu."

Yunanistan merkezli CNN Greece de Halk TV'ye yönelik operasyonu 14 Ekim sabahı son dakika gelişmesi olarak okuyucularına duyurdu. Haberde, polis ekiplerinin kanalın merkez binasına girdiği ve canlı yayınların kesildiği belirtildi. CNN Greece, gelişmeyi şu ifadelerle aktardı: "Polis, Türkiye'deki ana muhalefet televizyon kanalı Halk TV'nin merkez binasının kontrolünü ele geçirdi ve canlı yayınlarını durdurdu." Haberde, Halk TV'nin X üzerinden yaptığı açıklamaya da yer verildi: "Halk TV binasında polis var. Bir kayyum atandı. Canlı yayınlar durduruldu."

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Svenska Dagbladet de Halk TV'ye yönelik polis müdahalesini haberleştirdi. Gazete, kanalın X hesabından sabah saatlerinde art arda paylaşımlar yaparak operasyon hakkında bilgi verdiğini belirtti. Svenska Dagbladet, Halk TV'nin paylaşımını şu ifadeyle aktardı: "Halk TV binasında polis." Gazete, yayınların durdurulduğuna ilişkin paylaşımı da şu sözlerle okuyucularına duyurdu: "Yayın durduruldu." Haberde Halk TV'nin siyasi konumuna da değinildi. Svenska Dagbladet, kanalın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partisi CHP'ye yakın olduğunu yazdı.

Kuzey Kıbrıs merkezli News KKTC de Halk TV'ye yönelik baskını İngilizce yayımladığı haberle duyurdu. Haberde, İstanbul'daki merkez binasına sabahın erken saatlerinde polis baskını düzenlendiği, kanala kayyum atandığı ve televizyon yayınlarının durdurulduğu belirtildi.

News KKTC'nin haberinde öne çıkan gelişmeler şöyle sıralandı: Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına sabah erken saatlerde polis baskını düzenlendi. Baskının ardından kanala kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu. Polis ekipleri binadaki aramalarını sürdürdü. Kanalın bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Çalışanların binaya girişine izin verilmedi. Haberde ayrıca Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun baskını ve kayyum atanması gelişmesini sosyal medya hesabından duyurduğu belirtildi.