Edinburgh Üniversitesi'nden yapılan yeni araştırmaya göre, araştırmacılar bu durumun gezegenin manyetik alanını etkileyen doğal bir döngünün parçası olabileceğini söylüyor, ancak bu olayın kesin bir açıklaması henüz yok.

Bilim insanlarına göre, Pasifik Okyanusu'nun yaklaşık 2200 kilometre (1400 mil) derinliğindeki sıvı demir akışı yön değiştirdi.

1997'den 2025'e kadar olan verilerin analizi, 2010 civarında geniş bir erimiş malzeme alanının yavaş batıya doğru hareketinden çok daha yoğun doğuya doğru hareketine geçtiğini gösterdi.

Bu süreç, Dünya'nın manyetik alanının şekillenmesinde önemli bir rol oynayan bir katman olan Dünya'nın dış çekirdeğinde gerçekleşir.

DÜNYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın manyetik alanı, gezegeni güneş radyasyonundan korur. Bu alan, dış çekirdekteki erimiş demirin hareketiyle oluşur.

Bilim insanları, bu tür değişikliklerin sürekli değişen ve asla tamamen istikrarlı olmayan manyetik alanın uzun vadeli dinamiklerini etkileyebileceğini belirtiyor.

Çalışmanın baş yazarı Frederik Dahl Madsen, kaydedilen bu olayın gezegenin derin katmanlarının davranışı hakkında yeni soruları gündeme getirdiğini belirtti.

Bilim insanları şu anda birkaç olasılığı değerlendiriyor: kısa süreli bir salınım, döngüsel bir sürecin parçası veya çekirdek içindeki yeni ve istikrarlı bir dolaşım biçimi olabilir.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan araştırmacılar da sonuçların, dış çekirdekteki akışların istikrarlı doğası hakkındaki görüşü sorguladığını doğruluyor.

Değişikliklerin daha önce düşünüldüğünden çok daha hızlı, sadece birkaç on yıl içinde gerçekleşebileceğini öne sürüyorlar.

İNSALIĞI TEHDİT EDİYOR MU?

Bilim insanları bu süreçlerin çok derinlerde gerçekleştiğini ve insanlar veya iklim için acil bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor.

Aynı zamanda, gezegenin işleyişini, özellikle de navigasyonu, uyduları ve uzay hava durumunu etkileyen manyetik alan oluşum mekanizmasını anlamak için de önemlidirler.

Son gözlemler, çekirdekteki doğu yönlü akışın yeniden zayıflıyor olabileceğini ve bunun da Dünya'nın iç yapısındaki süreçlerin anlaşılmasını daha da karmaşık hale getirdiğini gösteriyor.