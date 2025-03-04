Tokyo Üniversitesi’nden fizikçi Haruki Takezawa liderliğindeki araştırma ekibi, Dünya’nın demir açısından yoğun çekirdeğinin ilkel helyumu barındırabileceğini öne sürdü. Daha önce yapılan çalışmalar, helyumun bu kadar büyük miktarlarda demire bağlanamayacağını öne sürerken, yeni deneyler bunun aksini gösterdi.

Dünya'daki helyum, helyum-3 ve helyum-4 olmak üzere iki izotopa ayrılır. Helyum-4 çoğunlukla uranyum ve toryumun radyoaktif bozunmasıyla oluşurken, helyum-3 ise büyük oranda Big Bang’den kalma bir elementtir.

Volkanik patlamalar sırasında derin yeraltından gelen gazlarda küçük miktarlarda helyum-3 tespit edilmesi, bilim insanlarını Dünya’nın mantosunda hapsolmuş ilkel helyum olabileceği konusunda düşündürüyordu. Ancak Takezawa ve ekibi, bu helyumun aslında gezegenin çekirdeğinden geliyor olabileceğini öne sürüyor.

Araştırma kapsamında bilim insanları, demir ve helyumu 5 ila 55 gigapaskal (yaklaşık 50,000 ila 550,000 kat atmosfer basıncı) arasında bir basınca ve 1,000 ila 3,000 kelvin arasındaki sıcaklıklara maruz bıraktı. Deneyler, helyumun demirle beklenenden 5,000 kat daha fazla bağ kurduğunu ortaya koydu.

Tokyo Üniversitesi’nden fizikçi Kei Hirose, helyumun normalde kaçmaya meyilli olduğunu, bu nedenle deneyleri aşırı soğuk (kriyojenik) sıcaklıklarda gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yöntem, helyumun demirden kaçmasını önleyerek ölçümlerin daha doğru yapılmasını sağladı.

Bu bulgu, gezegenimizin oluşumu sırasında ilkel helyumun demirle bağlandığını ve çekirdekte sıkışıp kaldığını gösteriyor olabilir. Aynı durum, Ay ve Mars’ın çekirdekleri için de geçerli olabilir. Eğer bu teori doğrulanırsa, volkanik gazlardaki helyum-3’ün kaynağının alt mantodaki bir rezerv değil, doğrudan Dünya’nın çekirdeği olduğu anlaşılabilir.

Araştırma ayrıca, gezegenimizin erken dönemlerinde bol miktarda ilkel helyum bulunduğunu öne sürerken, bu durumun hidrojenin de çekirdekte sıkışmış olabileceğini düşündürüyor. Bu, Dünya’daki erken su oluşumuna katkıda bulunmuş olabilir.

Bilim insanları, bu hipotezin doğrulanması için yeni deneylerin yapılması gerektiğini belirtiyor. Gelecekteki araştırmalar, Dünya’nın iç yapısı ve gezegenin erken evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Bu önemli keşif, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.