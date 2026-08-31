Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin sınır hatlarını ve kıyı şeritlerini birleştirecek 'Altın Dış Çember' adlı devasa karayolu projesini duyurdu. 15. Beş Yıllık Plan (2026–2030) kapsamında hayata geçirilecek proje; G219, G331 ve G228 ulusal otoyollarını kesintisiz bir ring hattında buluşturacak. Yaklaşık 27 bin kilometre uzunluğunda olması planlanan güzergahın toplam bütçesi ise 47 milyar avro olarak açıklandı.

Bu yol Dünya'nın çevresinin yaklaşık üçte ikisi uzunluğunda olacak ve buzullar, engebeli vadiler, ormanlar, şelaleler ve okyanuslardan geçecek

ÜÇ ANA OTOYOL BİRLEŞTİRİLİYOR

Proje kapsamındaki üç ana hat, ülkenin coğrafi sınırlarını ve ulaşım ağını çevreleyecek şekilde planlandı:

G331 Otoyolu: Kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinin Dandong şehrinden başlayıp kuzeybatıdaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Altay şehrine kadar yaklaşık 9 bin 200 kilometre boyunca uzanıyor.

G219 Otoyolu: Taklamakan Çölü, Çinghay-Tibet Platosu, Himalayalar ve Hengduan Sıradağları'ndan geçerek yüksek irtifa farkı ve ekosistem çeşitliliği sunuyor.

G228 Otoyolu: Kıyı şeridi boyunca uzanarak Yalu, Liaohe, Haihe, Sarınehir, Huaihe, Yangutze ve İnci Nehri'ni kesiyor ve ülkedeki tüm ana kıyı limanlarını birbirine bağlıyor.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Henüz tamamlanmamış olmasına rağmen güzergah üzerindeki mevcut hatlar yoğun ilgi görüyor. Şinhua haber ajansının verilerine göre, bu yılın ilk yarısında G331 koridorunu 2 milyondan fazla turist ziyaret etti. Sınır bölgelerindeki yerleşim yerlerinde pansiyon işletmeciliği, catering ve yerel ürün satışı gibi hizmet alanlarında artış yaşandığı bildirildi.

İÇ TİCARET HATLARI KÜRESEL PAZARLARA BAĞLANACAK

Çin Karayolu Taşımacılığı Derneği Başkanı Wang Limei, projenin iç ticaret hatlarını küresel pazarlara bağlayacağını belirtti. Güzergahın batıda "Kara-Deniz" Yeni Uluslararası Ticaret Koridoru ile Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'ne; doğuda ise deniz yolu dış ticaret rotalarına entegre edilmesi hedefleniyor. Sistem, kıyı limanları ile Orta ve Güneydoğu Asya'ya açılan kara sınır kapıları arasında doğrudan lojistik akışı sağlayacak.

Uzmanlar, entegre ulaşım ağının olası aksaklıklarda alternatif rotalar sunarak lojistik maliyetleri düşüreceğini ve ulaştırma sisteminin risklere karşı dayanıklılığını artıracağını ifade ediyor.