Gezegenimizin milyarlarca yıllık geleceğini simüle eden bilim insanları, Dünya üzerindeki bitki yaşamının son bulacağı tarihi ve iklim koşullarını tespit etti. JGR Atmospheres dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Güneş’in yaşlandıkça yaydığı enerjinin artması ve atmosferdeki karbondioksit miktarının azalması, gezegende yavaş ama kaçınılmaz bir dönüşüm başlatacak.

Üç boyutlu iklim modellerini kullanan araştırmacılar, yaklaşık 1,9 milyar yıl sonra Dünya’nın küresel ortalama sıcaklığının 65°C’ye ulaşacağını ve bu seviyenin en dayanıklı kara bitkilerinin bile hayatta kalamayacağı son sınır olduğunu belirledi.

OKYANUS BUHARLAŞACAK

Araştırma, bitki örtüsünün yok oluşuna dair iki temel senaryoyu gözler önüne seriyor. İlk senaryoda, Güneş’in parlaklığının yüzde 20 oranında artmasıyla sıcaklıklar yükselecek, fotosentez imkansız hale gelecek ve okyanuslar buharlaşarak uzaya karışacak.

İkinci senaryoda ise Dünya’nın karbondioksiti kayalarda hapseden doğal mekanizması nedeniyle atmosferdeki CO₂ seviyesi fotosentez için yetersiz kalacak. Ancak uzmanlar, sucul bitkilerin ve sukulentlerin düşük karbon oranlarında dahi direnç göstererek biyosferin ömrünü uzatabileceğini, hatta yaşamın zamanla daha soğuk bölgelere uyum sağlayarak evrimleşebileceğini vurguluyor.

Gelecekte çok gelişmiş bir medeniyetin dev uzay kalkanlarıyla güneş ışınlarını engellemesi veya Dünya'nın yörüngesini değiştirerek gezegeni Güneş'ten uzaklaştırması gibi teorik teknolojik müdahalelerin de bitki yaşamını koruyabileceği belirtiliyor.