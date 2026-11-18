ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın önde gelen teknoloji gücü konumunu pekiştirmek amacıyla çarşamba günü Çin’e ulaştı.

Trump, Shenzhen’e varışında uçağın kapısında Çin Devlet Başkanı Şi tarafından karşılandı. Şi ile birlikte askeri tören taburu ve Trump'ın son ziyaretinde övgüler yağdırdığı bayrak sallayan çocuklar da ABD Başkanı'nı selamladı.

Trump, askeri taburu Şi ile yan yana, askeri bir selamla karşıladı. ABD başkanı daha sonra Şi ile ayaküstü sohbet etti. Daha sonra ikili limuzinlerine bindi.

TRUMP'A ÜST DÜZEY KARŞILAMA

Çin’de konuk liderleri havalimanında karşılayan isimlerin Komünist Parti sistemindeki rütbesi, Pekin’in o ülkeye verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yoğun programı nedeniyle Şi’nin havalimanına gitmesi beklenmezken, sabah saatlerinde Putin’i karşılayan ve Şi’nin sağ kolu olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Cai Qi’nin karşılama için en güçlü aday olduğu belirtiliyordu.

Mayıs ayındaki ziyaretinde Trump’ı törensel yetkileri ağırlıkta olan Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng karşılamıştı. Şi’nin eylül ayındaki ABD ziyaretinde ise Trump alışılmadık bir adım atarak Çin liderini apronda bizzat karşılamıştı.

ÜLKESİ AKSAYAN TRUMP: 'SORUN YOK'

Asya turunun ilk gününde salı günü Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Trump, ABD’de insanların e-postalarına erişme, banka hesaplarını kontrol etme veya uçakla güvenli şekilde seyahat etme konusunda endişelenmesine yol açan kesintilere karşı kayıtsız bir tutum sergiledi.

Trump, durumun yalnızca "büyük ve güçlü" bir ulus olmanın sonucu olduğunu ima ederek "Sorun yok" ifadesini kullandı.

Ancak Microsoft, Federal Havacılık İdaresi, JPMorgan Chase ve Ulusal Güvenlik Ajansı’nın iletişim ağını kapsayan kesintiler, Trump’ın Çin ziyaretine gölge düşürmeye başladı.

Teknolojinin işleyişini iyileştirmek amacıyla tespit edilen yeni siber açıkları ve güvenlik boşluklarını gidermek için yapılan sürekli yazılım güncellemeleri, yapay zekanın günlük yaşamı kesintiye uğratabileceği endişesini gündeme getirdi.

ABD HALKI NE DÜŞÜNÜYOR?

Trump’ın gezisinin ikinci gününün başında, aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanlığı görevini de yürüten Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump adına ABD'lilere güvence vermek üzere devreye girdi.

Gazetecilere konuşan Rubio, kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğuna ya da rakip ülkeler, siber korsanlar veya suçlularla ilişkili olduğuna dair "sıfır" kanıt bulunduğunu söyledi.

Rubio, yapay zekanın süreçteki olası rolüne ilişkin kendisine aktarılanları paylaşarak "Bazen bir güvenlik açığı tespit ettiğiniz için sisteminizi onarmaya girdiğinizde, bu durum kısa süreli bir kesintiye yol açar. Yapay zekanın bunda oynamış olabileceği rol açısından durum bana bu şekilde tarif edildi" dedi.