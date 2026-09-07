Dünya genelinde düşen doğurganlık oranları ve uzayan ortalama yaşam süresi, küresel demografik yapıda tarihi bir kırılmaya yol açtı. ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından hazırlanan "An Aging World: 2025" raporu, 65 yaş ve üzerindeki bireylerin oranının insanlık tarihinde ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranını geride bıraktığını ortaya koydu. Uzmanlar, iki yaş grubu arasındaki bu makasın önümüzdeki yıllarda daha da açılacağını öngörüyor.

Araştırma verilerine göre, 2025 yılında yüzde 10,5 seviyesinde bulunan 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfustaki payının 2060 yılına gelindiğinde yüzde 19,6’ya yükselmesi bekleniyor. Bu tablo, günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birini oluşturan yaşlı nüfusun, yüzyılın ortasına doğru her 5 kişiden birine karşılık geleceğini gösteriyor.

Küresel nüfusun 2025 ile 2060 yılları arasında 8 milyardan 10 milyara ulaşması beklenirken, gerçekleşecek 2 milyarlık artışın 1,148 milyarlık ana gövdesini 65 yaş ve üzeri grubun oluşturacağı belirtiliyor. 0-19 yaş arası genç nüfusun ise düşük doğum oranları sebebiyle neredeyse sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Küresel ölçekteki bu hızlı yaşlanmanın en kritik belirleyicisi olarak düşen doğum oranları gösteriliyor. Rapor, dünya genelindeki ülkelerin yüzde 71'inde doğurganlık hızının, nüfusun kendini yenileme eşiği olan kadın başına 2,1 çocuk seviyesinin altına gerilediğini gözler önüne seriyor. Bu durumun en somut örneklerinden birinin yaşandığı Çin'de, kadın başına düşen doğum sayısı 2023 yılı itibarıyla 1,06 seviyesine kadar düşerek küresel çaptaki en düşük oranlardan biri olarak kayıtlara geçti.