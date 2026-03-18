Bilim insanları, fosil kayıtları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, dünya tarihinin bilinen en eski ve en yıkıcı kitlesel yok oluş olayını tanımladı. Literatüre "Kotlin Krizi" adıyla geçen bu olay, o dönem yeryüzünde var olan canlı türlerinin yaklaşık yüzde 80’ini kısa bir zaman dilimi içerisinde yok etti.

EN AZ %75'İNİN TÜKENMİŞ OLMASI GEREKİYOR, KRİTİK EŞİK AŞILDI

Bilimsel kriterlere göre bir doğa olayının "kitlesel yok oluş" kategorisinde değerlendirilebilmesi için türlerin en az %75’inin tükenmiş olması gerekiyor. Kanada’nın Newfoundland bölgesindeki Inner Meadow sahasından elde edilen yeni veriler, 550 milyon yıl önceki bu yıkımın söz konusu eşiği aşarak dünya tarihindeki 5 büyük yok oluş listesini güncelleyeceğini ortaya koyuyor.

TARİH SAHNESİNDEN ÇEKİLDİĞİNİ KANITLADI

Araştırmada, o dönemdeki volkanik faaliyetler sonucu oluşan küllerin koruyucu bir tabaka görevi gördüğü ve yumuşak gövdeli canlı fosillerini günümüze kadar taşıdığı belirtildi. İncelenen örnekler, deniz tabanlarında yaşayan ve Ediyakara faunası olarak bilinen canlı gruplarının bu krizle birlikte tamamen tarih sahnesinden çekildiğini kanıtladı.

PATLAMAYA ZEMİN HAZIRLADI

Elde edilen bulgular, bu büyük trajedinin modern evrimsel sürecin önünü açtığını gösteriyor. Ediyakara dönemine ait canlıların yok olmasıyla oluşan ekolojik boşluk, biyoloji tarihinde "Kambriyen Patlaması" olarak bilinen ve bugünkü karmaşık hayvan gruplarının atalarının ortaya çıktığı dönemin başlamasına olanak sağladı.

Bilim heyeti, %80'lik bu ani yok oluşun kesin nedenini henüz saptayabilmiş değil. Araştırmalar, devasa bir meteor çarpması veya yer kabuğunun derinliklerinden gelen yüksek yoğunluklu volkanik faaliyetler ihtimalleri üzerinde yoğunlaşıyor. Olayın sorumlusuna dair kesin kanıtlar için saha çalışmalarına devam ediliyor.