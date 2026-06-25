Burdur'da bulunan Salda Gölü'nün kıyı şeritleri ve mineral yapısı, Mars'taki kurumuş Jezero Krateri'nin 3,5 milyar yıl önceki haliyle birebir uyuşuyor. Perseverance keşif aracından gelen veriler doğrultusunda derinleşen bu bilimsel benzerlik, gölü dünya dışı yaşam arayışlarında tek küresel model haline getirdi.

UZAY AJANSLARI NEDEN BU ALANA ODAKLANIYOR?

Salda Gölü, Jezero Krateri'ndeki antik delta oluşumlarına ve mineral çökeltilerine sahip dünyadaki yegane su kütlesi olarak kabul ediliyor. Göle kendine has beyaz rengini veren karbonat mineralleri, gezegenin eski kıyı hatlarında yer alan tortul tabakalarla tam bir kimyasal paralellik gösteriyor.

Bilim insanları, bu hidromanyezit yapıların milyarlarca yıl önce o topraklarda yaşamış olması muhtemel mikroorganizmaların izlerini taşıyabileceğini öngörüyor. Gölün özellikle doğu kıyılarında yoğunlaşan jeolojik araştırmalar, dünya dışı biyolojik geçmişin izlerini sürmek adına kritik bir laboratuvar görevi görüyor.

GÖL TABANINDAN ÇİMENTOLAŞAN TORTULAR ÇIKIYOR

Göl tabanında zamanla kuruyarak adeta çimentolaşan tortular ve su seviyesinin değişimini gösteren basamaklı teraslar, geçmiş iklim döngülerini deşifre etmeyi kolaylaştırıyor. Bu yapısal özellikler, kraterdeki eski nehir yataklarının nasıl aşındığını ve ne tür birikintiler bıraktığını anlamak için somut bir referans sunuyor.

Antik kıyı çizgilerini barındıran bu katmanlar, milyarlarca yıllık jeolojik evrimin yeryüzündeki en net canlı kanıtı olarak kabul ediliyor. Mikrobiyal yaşamın izlerini barındıran bu benzersiz oluşumlar, uluslararası uzay ajanslarının gelecekteki gezegen görevlerine ve astrobiyoloji çalışmalarına doğrudan yön veriyor.